Der Veranstalter des Landauer dm-Firmenlaufs Südpfalz hat eigenen Angaben zufolge rund 27.200 Euro gespendet. Die Agentur n plus sport aus Saarbrücken hat in diesem Jahr zehn Läufe veranstaltet, darunter den Landauer Lauf mit rund 3000 Teilnehmenden. Pro Läufer sei eine festgelegte Summe in den Spendentopf geworfen worden. Der größte Anteil des Spendengelds, fast 13.000 Euro, ging in diesem Jahr an die Kinderrechtsorganisation Plan International. Bereits im Frühjahr, nach Ausbruch des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine, entschied sich das Orga-Team für eine Soforthilfe an Plan International in Höhe von 5.000 Euro, teilt n plus sport weiter mit. Mit Spenden bedacht seien aber auch der Landauer Ortsverband des THW, der Turnverein 1861 im ASV Landau sowie RoundTable 64 Südpfalz worden.