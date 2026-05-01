Für den dm-Firmenlauf Südpfalz am Mittwoch, 13. Mai, haben sich mehr als 6630 Teilnehmer aus 300 Unternehmen angemeldet. Das teilt der Veranstalter, die Agentur nplussport mit. Die fünf Kilometer lange Strecke führt durch die Landauer Reiterwiesen. Titelsponsor dm-Drogerie Markt geht mit 403 Läuferinnen und Läufer an den Start und stellt damit das größte Team. Die Diakonissen

Bethesda Landau folgen mit 350 Teilnehmern. Platz drei sichert sich derzeit Hornbach mit Läufern. Neun weitere Unternehmen, darunter Mercedes-Benz, das Pfalzklinikum und die Asklepios Südpfalzkliniken, bringen jeweils mehr als 100 Teilnehmer auf die Strecke.

Nachmeldungen zum Lauf sind bis zum Startschuss online unter www.firmenlaufsuedpfalz/anmeldung möglich oder alternativ bei der Startunterlagenausgabe am Montag, 11. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im dm-drogerie Markt in der Marktstraße 29 in Landau oder am Veranstaltungstag ab 14 Uhr bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start am Infozelt auf dem Alten Messplatz.

Der erste Startschuss fällt um 18 Uhr, gefolgt von drei weiteren Startblöcken im Zwanzigminutentakt. Wenn alle wieder im Ziel sind, geht es mit der After-Run-Party.

Info

www.firmenlauf-suedpfalz.de