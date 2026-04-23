Der dm Firmenlauf Südpfalz findet am Mittwoch, 13. Mai, statt. Noch bis Montag, 27. April, ist Zeit, sich online unter www.firmenlauf-suedpfalz.de/anmeldung anzumelden. Die Laufstrecke beträgt fünf Kilometer und führt größtenteils durch die Landauer Reiterwiesen. Der Start befindet sich direkt am Alten Messplatz, auf der Straße Am Kronwerk. Neu in ist demnach die Handwerkerwertung. Sambabands und ein mobiler DJ sollen laut der Mitteilung des Veranstalters für Stimmung sorgen. Im Anschluss steigt eine After-Run-Party mit Live-Musik der Band Posa auf dem Alten Messplatz. Weitere Informationen zum Firmenlauf Südpfalz unter www.firmenlauf-suedpfalz.de, E-Mail firmenlauf-suedpfalz@nplussport.de oder auf Instagram, Facebook und LinkedIn.