Wer noch beim dm-Firmenlauf Südpfalz in Landau am 16. Mai mitmachen möchte, sollte sich sputen: Am Montag ist Anmeldeschluss für die neunte Ausgabe des Events in der Stadt. Wie die Agentur n plus sport mitteilt, kann man sich derzeit noch im Netz unter firmenlauf-suedpfalz.de anmelden. Die Wertungen in diesem Jahr sind „Größtes Team“ und „Azubi-Superstar“. Beim „Kreativ-Preis“ können die Läufer wie gewohnt gemeinsam Ihre fantasievollen Outfits präsentieren. Das Rahmenprogramm umfasst unter anderem diverse Samba-Bands, so der Veranstalter weiter.