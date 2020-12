Der Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße ist mit drei großzügigen Spenden bedacht worden.

Die QMatrix GmbH in Bellheim, die nach eigenen Angaben weltweit Firmen im Management berät, unterstützt mit 1500 Euro die Arbeit des Kinderschutzdienstes. Zusätzlich ist die Firma beim Projekt „Lebkuchenkinder“ der Bäckerei Julier zugunsten des Vereins mit dem Kauf von Backwerken für ihre Kunden dabei. 50 Cent pro Lebkuchen gehen an den Verein.

Bereits zum dritten Mal spendet die Baumann-Unternehmensgruppe aus Landau für das Kinderhaus Blauer Elefant. 1000 Euro sind der Familienhilfe in der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes zugedacht. Dafür verzichtete die Firma auf Kundenpräsente zu Weihnachten. Den größten Förderbedarf hat aktuell der Fachbereich Jugend- und Familienberatung des Kinderschutzbundes. Denn dorthin wenden sich jetzt auch Eltern, die in Pandemiezeiten mit dem gleichzeitigen Homeoffice und Homeschooling oder auch der Betreuung jüngerer Geschwisterkinder überfordert sind, die Ängste haben oder durch den Jobverlust oder Kurzarbeit in finanzielle Nöte geraten sind.

Auch die Firma Gerach mit Sitz in Queichheim hat an die Kinderhilfe gedacht. Mit seiner 1000-Euro-Spende will der Betrieb die Digitalisierung der Familienbildung des Kinderschutzbundes voranbringen.