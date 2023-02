Eine 10.000-Euro-Spende hat die Klaus Dieter Zawisla GmbH mit Sitz in Jockgrim für Kinder aus der Region getätigt. Damit unterstützt sie die Armut mit von Gewalt und Armut betroffenen Heranwachsenden. Je 5000 Euro hat der Meisterbetrieb für Rohr-, Kanalreinigung und –sanierung an das Landauer Kinderhaus Blauer Elefant und an die Hanne-Landgraf-Stiftung aus Karlsruhe gespendet. Beide Institutionen sind als soziale Träger seit Jahren im Bereich der Kinderhilfe tätig.