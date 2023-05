Eine solche Spende hatte es noch nicht gegeben: 70.000 Euro zuzüglich eines spontanen Nachschlags von 10.000 Euro sowie außerdem ein zweitägiger ehrenamtlicher Arbeitseinsatz. Eine rund 50-köpfige Gruppe des Unternehmens Smurfit Kappa Deutschland engagierte sich für die Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung am Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Landau-Queichheim. An zwei Tagen vor Pfingsten machten sich die Mitarbeiter mit ansteckender Tatkraft und sichtlich gut gelaunt über das Außengelände der Schule her. Smurfit Kappa ist ein führender Hersteller von Papp-Verpackungen aller Art und hat auch eine Niederlassung in Germersheim. Die Schulhöfe sind kaum wiederzuerkennen, nachdem emsig gewerkelt, geschaufelt, geweißelt, gemalt, gehämmert, gesägt, gegraben und gehackt, gejätet, gemäht, geplättelt wurde.

Auch die Beete werden von der 50-köpfigen Einsatzgruppe durchgearbeitet. Foto: Wiechers

Lang gehegter Wunsch

Konrektorin Antje Krotwaart hatte im Vorfeld mit der Hausmeisterei und einigen Mitarbeitern einen Plan erarbeitet und die Materialien dafür besorgt. Auch ein lang gehegter Wunsch für den Pausenhof konnte mit der Spende erfüllt werden: ein Rollstuhlkarussell – Kostenpunkt um die 30.000 Euro. „Sie schaffen, was wir in dieser Art sonst kaum hinbekommen würden“, bestätigte Einrichtungsleiter Martin Schuberth in seinen Dankesworten an Boris Maschmann, CEO von Smurfit Kappa Deutschland, der auch selbst mitarbeitete. Eine Mitarbeiterin im Germersheimer Werk, deren Kind die Schule des Caritas-Förderzentrums besucht, hatte die Schule vorgeschlagen. Laut Maschmann fördert Smurfit Kappa Deutschland jedes Jahr auf diese Weise ein Projekt, das Menschen in die Lage versetzen soll, ihr Leben zu verbessern. Spontan legte er „noch was obendrauf“ und versprach weitere 10.000 Euro als Spende.

:Das Paradestück der durch die Spende ermöglichten Dinge: das Rollstuhlkarussell. Foto: Wiechers

Der internationale Smurfit Kappa Konzern stellt in über 30 Ländern der Welt Papier- und Papp-Produkte und Verpackungen aller Art her. In Deutschland hat Smurfit Kappa mehr als 5000 Mitarbeitende. Einer der nahezu 40 Standorte in Deutschland ist Germersheim. Im dortigen Werk, das 1969 als „Europa Carton“-Werk errichtet wurde, werden vor allem Wellpappe und verschiedene Pappverpackungen, darunter auch spezielle Schwerlastverpackungen, hergestellt.