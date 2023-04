Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit über 20 Jahren entwickelt der Mörzheimer Oliver Kopf in seiner Firma Fahrzeugsteuergeräte. Seine Produkte sorgen dafür, dass Ihre Autobatterien das machen, was sie machen sollen. Der Laden brummt, die Firma will sich vergrößern. Kopf wartet nur noch auf das Startsignal der Stadt.

„Ich muss mich entschuldigen, sonst sieht es bei uns nicht so aus. Wir platzen aus allen Nähten.“ So begrüßt Oliver Kopf die RHEINPFALZ in der Firma, die seinen