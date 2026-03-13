Firat Alpsoy (20) wechselt nach Informationen unserer Zeitung in der kommenden Saison vom FC Bienwald Kandel zu Verbandsligatabellenführer TuS Mechtersheim. Der variabel einsetzbare Mittelstürmer aus Neustadt mit Einsätzen für die türkische Nationalmannschaft der Unter-20-Jährigen, der in Landau wohnt, schloss sich erst im Winter Kandel an. Er kam aus Düren. Mit dem Karlsruher SC sicherte sich Alpsoy einst die Torjägerkrone der A-Junioren-Bundesliga. Mechtersheim sorgt damit weiter für die mittelfristige Nachfolge seines Goalgetterduos Andrew Wooten/Aleksandar Biedermann.