Das Landauer Landgericht hat entschieden, den Prozess gegen einen Landauer, dem Betrug in einer Vielzahl von Fällen vorgeworfen wird, auszusetzen. Wie das Gericht mitteilt, sollen weitere Gutachter den Gesundheitszustand des Angeklagten beurteilen. Dabei soll „insbesondere die Ursache des direkt zu Beginn der Hauptverhandlung aufgetretenen heftigen Erbrechens des Hauptangeklagten aufgeklärt werden“, heißt es in der Mitteilung. Ein Neubeginn der Hauptverhandlung werde zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Wie berichtet, wird vor der 3. Großen Strafkammer gegen einen als „Autobumser“ bekannt gewordenen 50-Jährigen verhandelt. Ihm wird vorgeworfen, in 53 Fällen Autounfälle absichtlich verursacht und diese bei Versicherungen geltend gemacht zu haben. Mitangeklagt ist eine 56-jährige Rechtsanwältin, die ihn in 27 der angeklagten Fälle vertreten haben soll. Der Prozessauftakt am Dienstag, 21. März, war geplatzt, weil der Angeklagte sich im Gerichtssaal übergeben hatte.