Der Prozess gegen einen 50-Jährigen wegen fingierter Autounfälle fällt auch am Dienstag aus. Das teilt der Sprecher des Landauer Landgerichts, Robert Schelp, auf Anfrage mit. Die zuständige Dritte Große Strafkammer des Landgerichts habe noch nicht entschieden, wie es in der Sache weitergeht. Der Prozessauftakt am vergangenen Dienstag hatte aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden müssen.

Dem als Autobumser bekannt gewordenen Landauer wird vorgeworfen, in 53 Fällen Autounfälle absichtlich verursacht zu haben und diese bei Versicherungen geltend gemacht zu haben. Er soll beispielsweise Unfälle verursacht haben, indem er auf mehrspurigen Straßen im toten Winkel anderer Fahrzeuge fuhr und sich bei deren Spurwechseln rammen ließ. Mitangeklagt ist eine 56-jährige Rechtsanwältin, die ihn in 27 der angeklagten Fälle vertreten haben soll.