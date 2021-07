Das rheinland-pfälzische Finanzministerium hat für Spenden und Spendenaktionen steuerliche Erleichterungen eingerichtet. Darauf weisen die Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim sowie die Stadt Landau hin. Als Nachweis für Zahlungen, die bis zum 31. Oktober zur Hilfe in Katastrophenfällen auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt werden, genügen der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes. Eine gesonderte Spendenbescheinigung ist damit nicht erforderlich. Unter dem Slogan „Weinregion für Weinregion - Südpfalz hilft dem Ahrtal“ haben die Landräte Dietmar Seefeldt, Fritz Brechtel sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch zum Spenden aufgerufen. „Die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchen dringend unsere Unterstützung. Bitte helfen Sie mit, es zählt jeder Euro. Die Spenden werden vollständig weitergeleitet und kommen dort an, wo die Not am größten ist“, betonen die Kommunalchefs. Die Südpfalz hat zusammen mit der Sparkasse Südpfalz ein eigenes Spendenkonto eingerichtet.

Spenden



Spenden sind unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“ beim Konto der Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66 möglich. Empfänger ist der Landkreis Südliche Weinstraße.