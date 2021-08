Das Finanzamt in Landau schließt sein Service-Center in der Weißquartierstraße 13 ab kommenden Donnerstag. Begründet wird dies mit der Überschreitung der 50er-Inzidenz im Kreis Germersheim. Das Finanzamt Landau betreut im Kreis Germersheim den Bereich Kandel. „Da für diesen Landkreis der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern an mehr als fünf Werktagen überschritten wurde, muss das Service-Center des Finanzamts Landau ab sofort geschlossen bleiben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Derzeit ist das Haus für Publikumsverkehr wegen der Pandemie ohnehin nur donnerstags geöffnet. An den anderen Tagen ist nur der Eingangsbereich geöffnet, damit sich die Bevölkerung Vordrucke für die Steuererklärung holen kann.

Die Behörde bietet einen Vor-Ort-Service zum Lohnsteuerabzug an, allerdings nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter 06341 913-22769. Steuererklärungen können in den Finanzamtsbriefkasten eingeworfen werden. Das Finanzamt weist darauf hin, dass die Steuererklärung auch bequem online über www.elster.de eingereicht werden kann.

Info



Für allgemeine steuerliche Fragen steht eine Info-Hotline von Montag bis Donnerstag, 8 bis 17 Uhr, und am Freitag von 8 bis 13 Uhr unter Telefon 0261 20179279 zur Verfügung.