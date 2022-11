Landau. Das Landesamt für Steuern warnt vor Betrug per SMS, Telefon und E-Mail und rät, nicht auf Forderungen oder angebliche Steuererstattungen einzugehen.

Aktuell sind demnach vermehrt Anrufe, SMS oder E-Mails zu verzeichnen, in denen Zahlungsaufforderungen oder angebliche Steuererstattungen im Namen der Steuerverwaltung oder des Finanzamts mitgeteilt werden. Darin enthalten sind oft Bandansagen oder Links. Es handelt sich dabei um den Versuch, sensible Daten zu erhalten. Die Links sollten keinesfalls angeklickt werden, da sie Viren enthalten oder dazu dienen können, Daten auszuspähen.

Das Landesamt für Steuern weist darauf hin, dass die Finanzämter niemals Steuererstattungen oder Zahlungsaufforderungen per SMS, E-Mail oder telefonisch mitteilen. Solche Mitteilungen werden nur per Briefpost oder über den gesicherten Zugang über das elektronische Steuerportal „Mein Elster“ versandt. Haben Bürgerinnen und Bürger bei Anfragen Zweifel, so sollte Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen werden.