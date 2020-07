Das letzte Wochenende des Autokinos auf dem Neuen Messegelände steht bevor. Atemlos geht’s los am Freitag ab 21 Uhr mit einer Helene-Fischer-Tribute-Show. Laura Heinz schlüpft in die Rolle der deutschen Schlagerkönigin und singt ihre Hits. Begleitet wird sie von einer Band mit Bläsersektion, von Backgroundsängern, Tänzern und einer Lichtshow. Am Samstag ist ab 14 Uhr ein Treffen von Oldtimern und US-Marken geplant. Von 15 bis 20 Uhr unterhält dazu die Band Fat Cat. Und um 20 Uhr startet ein Überraschungsfilm – passend zum Thema. Den Abschluss am Sonntag um 19 Uhr macht eine Acoustic Rock Night im Stil der MTV-Unplugged-Konzerte der 90er-Jahre, bei der nach Auskunft des Veranstalters Zeitvertreib zwölf Musiker auf der Bühne stehen. Karten gibt’s nur im Internet unter.