Die Landauer Filmwelt am neuen Messegelände in Queichheim öffnet am Sonntag, 20. Juni, die Gastronomie. Das hat Filmwelt-Inhaber Dragan Vukmirovic auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. „Ein Warm-up“, sagt er. Am Donnerstag, 1. Juli, möchte er dann die ersten Filme zeigen. Seit 1. November 2020 ist der Betrieb ausgesetzt, nachdem er bereits beim ersten Lockdown vom 15. März bis 16. Juni 2020 stillgelegt worden war. „Wir werden im Sommer von Woche zu Woche jeweils mehrere neue Filme zeigen“, betont Vukmirovic. Das Angebot an Filmen sei noch nie so groß gewesen wie derzeit. Er sei optimistisch, dass es die Leute wieder ins Kino ziehe. „Die Sehnsucht nach allem, nach dem Leben, ist groß nach dieser langen Auszeit.“ Bei ihm würden ständig Leute anrufen und fragen, wann es endlich los gehe. Kinobetreiber und Verleiher hätten sich ganz unkompliziert geeinigt, was gezeigt werden könne. Das sei erstmals so einvernehmlich geschehen.

Das Landauer Universum-Kino in der Königstraße dagegen bleibt geschlossen. Betreiber Lars Pfeifer lässt offen, wann er wieder Filme zeigen wird. „Auf keinen Fall vor dem 1. Juli.“ Das Sommergeschäft sei in seinem Lichtspielhaus immer „trübe Tasse“, sagt Pfeifer.