Das Netzwerk Queere Südpfalz lädt für Mittwoch, 9. Oktober, aus Anlass des Coming Out-Days zu einer Filmvorführung mit Podiumsdiskussion ein. Der Tag soll Menschen Mut machen, sich leichter zu ihrer sexuellen Orientierung zu bekennen. Im Gloria Kulturpalast in der Industriestraße wird um 19 Uhr der Film „Call Me By Your Name“ gezeigt. Das romantische Drama von Luca Guadagnino aus dem Jahr 2017 basiert auf dem gleichnamigen Roman von André Aciman und handelt von einer Affäre zwischen einem 17-jährigen Jugendlichen und einem 24-jährigen Amerikaner im italienischen Sommer der 1980er-Jahre. 2018 wurde der Spielfilm für mehrere Oscars nominiert.

Im Anschluss an den Film ist eine Podiumsdiskussion zum Thema „Coming Out – (k)ein Thema!?“ angesetzt. Mitdiskutieren werden beispielsweise die Aidshilfe Landau, die Queer-Beratung anbietet, das Netzwerk Queer Net Rheinland-Pfalz, die örtliche Hochschulgruppe Queerulanten und die Trans Eltern Pfalz. Besprochen werden die Herausforderungen des inneren und äußeren Coming Outs, etwa bei Homosexualität, Asexualität oder Transidentität, Erfahrungsberichte von Regenbogenfamilien sowie Wünsche an die Gesellschaft, um Coming Out-Prozesse zu erleichtern und sie als gelebte Normalität zu verankern. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

