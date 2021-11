In Landau startet am Donnerstag, 25. November, der Nikolausmarkt. Morgen, Dienstag, beginnt der Aufbau von zwei aufwendigen Attraktionen: einem Riesenrad auf dem Obertorplatz und einer Eisbahn auf dem Untertorplatz. Doch erst am Donnerstag tagen die Ministerpräsidenten der Länder über die sich von Tag zu Tag verschärfende Corona-Lage. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) rechnet nicht mit einer kompletten Absage aller Weihnachtsmärkte. Vielmehr wolle Rheinland-Pfalz offenbar daran festhalten, Veranstaltungen im Freien ohne weitere Auflagen zuzulassen. Falls sich dies noch ändern sollte, will Landau reagieren, eventuell mit einer „fiktiven 3G-Regel“: Bei stichprobenartigen Kontrollen müssten Besucher dann nachweisen können, geimpft, genesen oder getestet zu sein. Zugangskontrollen hält Hirsch für nicht machbar. Eventuell soll es dann auch stellenweise eine Maskenpflicht geben. Die würde dann auch wieder auf dem Wochenmarkt gelten.