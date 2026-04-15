In Gleiszellen-Gleishorbach haben sich Figurenspieler niedergelassen. Friederike Krahl und Thomas Hänsel wollen jetzt in der Südpfalz Geschichten erzählen.

Ab 2027 wollen die Figurenspieler Friederike Krahl und Thomas Hänsel von Gleiszellen-Gleishorbach aus mit ihrem Spiel in der Südpfalz auftreten. Sie bringen nach ihrem Abschied von der Karlsruher „Marotte“ 14 Stücke mit und treten als Duo unter dem Motto „Magie mit Figuren – wo Geschichten lebendig werden“ auf.

Thomas Hänsel war seit 1987 der Macher des Figurentheaters in Karlsruhe. Mit viel Leidenschaft und Engagement zog er insbesondere Kinder und Jugendliche in seinen Bann – unter anderem mit den Stücken „Pettersson und Findus“ oder „Peter und der Wolf“. Nach der Übernahme des Theaters, so Hänsel schmunzelnd, mussten allerdings die Farben getauscht werden. „Trude Rehse, die die Marotte 1983 gegründet hatte, war ein Fan der Farbe Lila. Alles war lila“, so Hänsel rückblickend. Eine seiner ersten Tätigkeiten als neuer Chef war, alles neu zu streichen – in Schwarz.

Der berufliche Weg von Thomas Hänsel aus Neustadt/Sachsen bis nach Karlsruhe war kurvenreich. Eigentlich wollte er Biologie studieren, doch er flog von der Uni, auch beim Studium der Pädagogik. Er war nicht so konform, wie es der Staat in der damaligen DDR gerne wollte, erzählt Thomas Hänsel.

Erste Erfahrungen in Zwickau

In einer Studentengemeinde in Zwickau hatte er seine erste Begegnung mit dem Figurenspiel. „Der damalige Studentenpfarrer Wendt forcierte meine Sympathie für die Figuren“, sagt Hänsel. Das gab den Kick für ein Studium als Figurenspieler mit Abschlussdiplom 1985 in Ost-Berlin. Was folgte, waren Erfahrungen beim Max-Jacob-Theater in Hohenstein. Später war er bei Theatergruppen in Chemnitz. Reingeschnuppert hat er ebenfalls bei den Fernsehgeschichten von „Käpt’n Blaubär“ und „Hello Spencer“. Danach folgten Engagements in Saarbrücken und Stuttgart. Bis er bei der Marotte (übersetzt: Narrenzepter) anfing – und sesshaft wurde. Fast 38 Jahre lang unterhielt er hier Groß und Klein.

2025, mit 67 Jahren, hörte er auf. Mit an seiner Seite und in vorderster Front: seine Ehefrau Friederike Krahl, ebenfalls diplomierte Figurenspielerin und Regisseurin. Sie kam 2000 zum Marotte-Theater – als Spielerin und Regisseurin für das Stück „Ronja Räubertochter“ – und blieb. Geboren in Bautzen, war die Lehrertochter von Figuren und deren Spiel fasziniert.

„Die Familie gab mir die Möglichkeit, mich auszuprobieren. Mein Vater meinte nur etwas brummelnd: Wenn das mal keine Marotte ist“, erzählt die 61-Jährige lachend. Nein, bei der Marotte ist sie hängengeblieben. Nach dem Erwerb des Diploms 1990 gründete sie das Theater Handgemenge; bei der damaligen jungen Ost-Generation erlangte die Gruppe Bekanntheitsgrad.

Hänsel und Krahl kannten sich von Figuren-Spiel-Festivals. Nach zwei Wochen Regiearbeit in Karlsruhe waren sie ein Paar. Seit nun 25 Jahren verbindet sie die Liebe, die Arbeit und der Spaß an dem Spiel der Figuren.

Märchenspaziergänge für Erwachsene

Zusätzlich wollen die Figurenspieler nun einen Märchenspaziergang für Erwachsene im Pfälzerwald anbieten. Die Natur wird zur Bühne, mit Licht, Geräuschen und Gerüchen mitten im Wald; die Szenerie wird zum magischen Ort für die Zuschauer in märchenhafter Atmosphäre. Grimmsche Märchenfiguren erzählen an Originalschauplätzen aus ihrem Leben – ein Naturerlebnis. Das Pop-up-Theater-Projekt fand auch die Förderung des Kultursommers Rheinland-Pfalz.Die Termine finden im Juni zum Preis von 25 Euro pro Person statt.

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