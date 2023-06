Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Liegt ein Kind mit 39 Grad Fieber zu Hause, bekommt es in der Regel einen Fiebersaft. In fast allen Apotheken sind diese aber derzeit vergriffen. Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Woran liegt das? Soll man Fieber überhaupt bekämpfen?

„Ich muss Leuten nachts um drei erklären, dass es keine Säfte mehr gibt. Das ist nicht so spaßig“, sagt Andreas Hott, der Vorsitzende des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz. Gemeint