Zum ersten Mal organisiert der Förderverein „St. Florian“ der Freiwilligen Feuerwehr Freimersheim am Wochenende ein Feuerwehrfest auf dem Dorfplatz. Auftakt ist am Samstag, 13. August ab 18 Uhr eine Sommernachtsparty mit Cocktailbar und Musik von DJ Dominik Hans und DJ Cheesos. Am Sonntag gibt es ab 10.30 Uhr eine Riesen-Feuerwehrhüpfburg und weitere Spielmöglichkeiten. Außerdem können Besucher dabei zusehen, wie die Rettungsgeräte vorgeführt werden. Auch Wasserspiele sind vorgesehen. An beiden Tagen haben die Gäste eine umfassende Getränke- und Essensauswahl, darunter Flammkuchen, Feuerwurst und andere Köstlichkeiten.