Am Freitag, 13. Mai, ist wieder bundesweiter Rauchmeldertag. Die Rauchmelderpflicht in Rheinland-Pfalz ist seit Juli 2012 für alle Wohngebäude Pflicht. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung Landau ist es nun an der Zeit, die Rauchmelder, die seit dieser Zeit montiert sind, durch neue zu ersetzen. Denn: Die Empfehlungen zum Tausch von Rauchmeldern beziehen sich auf zehn Jahre, denn danach steige die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen stetig an. Eine längere Betriebsdauer werde nicht empfohlen, so die Stadt.

Die Freiwillige Feuerwehr Landau empfiehlt Rauchmelder mit dem unabhängigen Qualitätszeichen Q. Sie haben eine fest verbaute Batterie, die zehn Jahre Betriebsdauer gewährleistet.

Infostand in Landau

Mehr Informationen hat ein Team um Stefan Rebholz, Wehrführer der Einheit Landau-Mörzheim, am Freitag, 13. Mai, von 14 bis 18 Uhr an einem Infostand auf dem Rathausplatz in Landau.

Die bundesweite Initiative „Rauchmelder retten Leben“ nimmt den Aktionstag in diesem Jahr auch zum Anlass, um auf die erhöhte Brandgefahr durch Lithium-Ionen-Akkus im Haushalt hinzuweisen. Ob Notebook, Smartphone oder Spielgeräte wie Hoverboards: In immer mehr Alltagsgegenständen stecken Lithium-Ionen-Akkus. Diese versorgen Motoren oder Geräte mit Strom – und sind immer häufiger Ursache gefährlicher Brände im eigenen Zuhause.