Die Freiwillige Feuerwehr Landau lädt am Sonntag, 20. Oktober, zu ihrem traditionellen Tag der offenen Tür, informiert die Stadtverwaltung. Von 10 bis 18 Uhr haben Besucherinnen und Besucher in der Feuerwache in der Haardtstraße die Gelegenheit, einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr zu bekommen und dabei ein spannendes Programm zu erleben. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Teilnahme der befreundeten französischen Feuerwehr aus der Partnerstadt Haguenau, die ein spezielles Waldbrand-Tanklöschfahrzeug vorstellt. Zusätzlich wird die Freiwillige Feuerwehr Landau als weiteren Höhepunkt ihr neuestes Fahrzeug präsentieren: der Einsatzleitwagen wurde erst kürzlich in Dienst gestellt und steht an diesem Tag für die Öffentlichkeit zur Besichtigung bereit. Der Tag startet am Morgen mit einer gemeinsamen Übung der Bambini- und der Jugendfeuerwehr, bei der die jüngsten Feuerwehrleute zeigen, was sie bereits gelernt haben. Für die kleinen Gäste wird es neben spannenden Vorführungen auch verschiedene Spielstationen geben, darunter eine Spritzwand und einen Fahrzeugparcours. Und selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Nach dem Frühschoppen um 10 Uhr bieten die Feuerwehrköche ab 11.30 Uhr nicht nur den traditionellen Schweinepfeffer mit Knödeln, sondern auch viele weitere leckere Gerichte an.