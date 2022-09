Die Feuerwehr sucht Freiwillige für eine eigene Feuerwehr in Dammheim. Denn diese soll wiederbelebt werden, sagt Landaus Feuerwehrchef Dirk Hargesheimer. Wer sich gerne mit anderen für andere engagiert, kann entweder am Donnerstag, 18.30 Uhr, oder am Samstag ab 10 Uhr zum Dorfplatz an der protestantischen Kirche zu einer Info-Veranstaltung der Feuerwehr kommen und sich unverbindlich informieren. Mitmachen kann jeder ab 16 Jahren – egal ob man ein Neuling im Bereich Feuerwehr oder bereits ausgebildet ist. Weitere Infos im Netz unter feuerwehr-landau.de.