Die Feuerwehrkameraden in Bad Bergzabern und in Steinfeld dürfen sich über neue Fahrzeuge freuen. Für die Einheit in der Kurstadt wird ein Mehrzweckfahrzeug (MZF), also ein Lkw mit Pritsche, Plane und Spriegel, beschafft. Es soll das aktuell eingesetzte MZF aus dem Baujahr 1994 ersetzen. Die Steinfelder Einheit bekommt ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), also einen Kleinbus, als Ersatz für das derzeitige MTF, das im Jahr 2006 gebaut wurde. Bis die Brandbekämpfer mit diesen neuen Autos zum Einsatz aufbrechen können, dauert es allerdings noch ein bisschen. Nachdem im Verbandsgemeinderat keinerlei Einwände geäußert wurden, werden die Fahrzeuge nun öffentlich ausgeschrieben.