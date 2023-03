Früh übt sich, was ein Meister werden will. Getreu diesem Motto können Kinder ab sieben Jahren bald bei der Dörrenbacher Feuerwehr einsteigen, denn es wird eine Bamibinfeuerwehr gegründet werden. „Wir wollen den Kindern im Spielerischen die Feuerwehrtechnik zeigen und erklären, welche Aufgaben die Feuerwehr überhaupt hat“, sagt Robert Dorf, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr. In erster Linie soll so die Jugendfeuerwehr, in die die Kinder mit zehn Jahren wechseln, gestärkt werden. Denn derzeit gibt es laut Dorf nur fünf junge Feuerwehrmänner, die regelmäßig kommen. Anfragen bezüglich einer Bamibinifeuerwehr habe es schon viele gegeben, sagt er. Wie viele Kinder genau mitmachen möchten, soll ein Infoabend zeigen. „Maximal können wir 15 Kinder aufnehmen“, erklärt Dorf. Es gebe derzeit drei Betreuer, mehr als fünf Kinder pro Betreuer sollten es nicht sein. Die offzielle Gründung ist für Juli geplant, wenn 50 Jahre Jugendfeuerwehr gefeiert wird. Schon vorher soll es aber die ersten Bambinistunden geben. „Angedacht ist das ab Mai“, sagt Dorf. Die Bamibinifeuerwehr in Dörrenbach wird nicht die erste in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sein. Auch in Böllenborn, Kapsweyer, Schweighofen und seit Februar in Steinfeld gibt es eine solche Gruppe.

Info



Am Samstag, 18. März, gibt es um 18.30 Uhr im Feuerwehrhaus Dörrenbach einen Infoabend zur Bambinifeuerwehr.