Weniger Begegnung der Kameraden, weniger Übungsdienst, weniger Personal im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Landau musste im Corona-Jahr 2020 kreativ werden.

Wenn die Feuerwehr heute ausrückt, dann nicht mehr in voller Mannschaftsstärke. Wegen Corona sind auch den Einsatzkräften Abstandsgebote auferlegt. „Bei Bedarf schicken wir dann mehrere Fahrzeuge mit“, sagt Dirk Hargesheimer. Mit dem Jahreswechsel wurde auch sein Dienstgrad umbenannt: Der ehemalige Stadtfeuerwehrinspekteur ist jetzt der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI).

Die Einsatzstunden der Landauer Wehr lagen mit 5173 deutlich unter denen der Vorjahre (durchschnittlich über 7500). 357-mal wurde die Wehr gerufen, auch weniger häufig als in den beiden Vorjahren. Seit etwa 15 Jahren muss die Wehr laut Hargesheimer jedes Jahr mehr technische Hilfe leisten als Brände löschen. 151 Brandeinsätzen stehen dabei 206 technische Hilfeleistungen gegenüber.

Fehlalarmierungen bleiben nicht aus

Der größte Brand des Jahres war wohl der im August im Steingebiss, wo an einem heißen Tag über 50 Einsatzkräfte über 14 Stunden am Werk waren. „Das Haus konnte nicht gerettet werden, es ist aber niemand zu Schaden gekommen“, erinnert Hargesheimer. Die Zahl der Brände sei 2020 auch zurückgegangen, weil „viele im Homeoffice arbeiten und das angebrannte Essen schneller bemerken“. Brandmeldeanlagen und Rauchmelder lösten 40 Prozent der Einsätze aus. Oft handele es sich aber um Fehlalarmierungen.

Fast die Hälfte (43 Prozent) aller technischen Hilfeleistungen sind von kleinerer Natur, wie etwa das Beseitigen von auf der Straße liegenden Bäumen oder Wasserrohrschäden. Darüber hinaus dominieren Notfalltüröffnungen und Unfälle. In vier Fällen mussten Menschen oder Tiere gerettet werden. Bei zwei Einsätzen sei die Feuerwehr als erstes da gewesen und hätte reanimiert, berichtet Hargesheimer.

Digitale Lehrgänge beibehalten

Wie viele andere hat auch die Feuerwehr die Chancen digitaler Kanäle genutzt. Bei der Ausbildung setzt Hargesheimer mit seinem Team auf digitale Lehrgänge, weil die praktischen Übungen weitgehend ausfielen. Der Chef lobt das Engagement seiner Kameraden. „Im Durchschnitt lauschen jeden Mittwochabend rund 80 Einsatzkräfte bei unseren Online-Übungen.“

In der Einführung der digitalen Lehrgänge sieht Hargesheimer eine Chance für die Zukunft. „Unsere Kameraden haben in der Regel ein normales Berufsleben. Da ist es schwierig, immer alle in die Feuerwehrhäuser zu bekommen. Wir werden auch nach der Pandemie Teile unserer Lehrgänge online durchführen“, sagt er, betont aber auch, dass Feuerwehr vom Miteinander und der Kameradschaft lebe. „Es ist immer Gesprächsbedarf da. Das gemütliche Beisammensein fehlt schon.“

Durch das Fehlen des direkten Kontakts sei es auch eine besondere Herausforderung, die Jugend und die Bambinis bei der Stange zu halten. Hargesheimer ist dennoch mit der Anzahl der Mitglieder (358) zufrieden. Im Mai hat Thomas Pfaff seinen Vorgänger Thomas Stamer nach zehn Jahren als Einheitsführer abgelöst.