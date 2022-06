Der mit rund 4000 Seelen größte Ortsteil Landaus bekommt nun bald eine eigene Feuerwehreinheit. Die Halle steht schon, und die Leute stehen bereit. Eigentlich hätte die Wache schon im Herbst 2021 in Betrieb genommen werden sollen, doch es waren noch einige Umbauten erforderlich. Die Truppe jedenfalls steht schon und trifft sich auch regelmäßig zum Übungseinsatz.

Ortsvorsteher Jürgen Doll und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer hatten erfolgreich für die neue Queichheimer Wehr geworben. Der wachsende Osten der Stadt soll im Ernstfall noch schneller erreicht werden können. Die Wehr wird Quartier beziehen in der ehemaligen Halle von Getränke Brossardt, in der zu Beginn der Corona-Pandemie auch die Diagnose-Station untergebracht war. Das Gebäudemanagement beziffert den notwendigen Umbau auf 125.000 Euro und rechnet mit Zuschüssen. Die Halle gehört der Energie Südwest AG, die sie jedoch für eigene Zwecke nicht nutzt und an die Stadt vermieten wird.

Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch dem Hauptausschuss berichtete, haben sich 26 Leute für die künftige Einheit Queichheim gemeldet: Feuerwehrkameraden aus dem Umland und Landauer, die es werden möchten.