Die zeitweise Sperrung des Barbarossatunnels hat am Freitagabend für ein Verkehrschaos in Annweiler gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde um 17.12 Uhr der Feueralarm ausgelöst. Acht Feuerwehrfahrzeuge und 40 Einsatzkräfte rückten daraufhin an. Sie stellten fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Wegen der Sperrung wurde der Verkehr von der B10 nach Annweiler abgeleitet. Das Problem: Die Zweibrückerstraße ist derzeit wegen einer Baustelle nur auf einer Spur befahrbar, der Verkehr wird mittels Ampel geregelt. Bis kurz nach 18 Uhr kam es deshalb zu langen Staus in der Stadt.