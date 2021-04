Bei einem Brand am Karsamstag gegen 16.30 Uhr im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Schänzel im Norden der Landauer Innenstadt sind ein Vordach und die Fassade beschädigt worden. Nach Polizeiangaben konnte die Feuerwehr die Flammen schnell löschen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Auch die Brandursache ist noch unbekannt, aber unmittelbar vor dem Brand sollen sich mehrere Personen dort aufgehalten haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 zu melden.