Die Landauer Kriminalpolizei geht nach den bisherigen Erkenntnissen beim Brand am Samstag gegen 21.45 Uhr in der Straße Im Stöbener in Queichheim von Brandstiftung aus. Das haben die Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen ergeben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Verdächtigt wird ein Mann, der laut einem Zeugen aus dem Anwesen gekommen und dann weggerannt ist. Der Zeuge habe den Flüchtenden verfolgt. Dann sei er von diesem bedroht worden und habe von ihm abgelassen. Der Verdächtige stieg daraufhin in einen anfahrenden roten Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen, berichtet die Kripo weiter. Sowohl der Fahrer als auch der Verdächtige konnten anschließend unerkannt vom Tatort flüchten. Es gebe derzeit keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund für die Brandstiftung, sagt ein Kripo-Sprecher auf Anfrage. Der Verdächtige soll circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und ungefähr 35 bis 45 Jahre alt sein. Er habe eine normale Statur und einen dunklen Kapuzenpullover getragen. Hinweise an die Landauer Kripo unter 06341 2870 oder per E-Mail an KILandau.K43@polizei.rlp.de.