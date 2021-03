Beim Brand eines vierstöckigen Holzhauses in der Landauer Industriestraße am Samstagmorgen ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Das hat die Kripo Landau am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. Für die genaue Schadenshöhe wartet sie noch auf Angaben eines Gutachters. Mehr noch: Nach den Feststellungen eines Gutachters und der Brandermittler der Kripo ist der Brand vorsätzlich gelegt worden, teilte Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag mit.

Nähere Angaben macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Das Feuer war in einem Zimmer im Erdgeschoss des Rohbaus ausgebrochen. Das Haus soll nach seiner Fertigstellung als Boardinghaus dienen, also als Unterkunft auf Zeit für längerfristige Mieter, aber auch für Touristen. Der Neubau entsteht auf dem Grundstück des früheren Brauhofs. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.