Der Brand, der am Sonntagnachmittag eine Villa in der Straße im Steingebiß zerstört hat, ist im Bereich des Außenkamins entstanden. Das haben die Kripo Landau und ein Gutachter am Dienstag festgestellt. Der Kamin sei von einer berechtigten Person benutzt worden, teilten Kripo und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit. Wie das Feuer vom Kamin auf das Gebäude übergegriffen hat, ist unbekannt. Die Kripo war von 10 bis etwa 14.30 Uhr vor Ort. Auch ein Spürhund für Brandbeschleuniger war im Einsatz, hat aber nicht angeschlagen. Wie berichtet, war das zuletzt offenbar unbewohnte und als „Architektenvilla“ angepriesene Gebäude in einem Immobilienportal im Internet für 830.000 Euro zum Kauf angeboten. Dort war auch der mit reichlich Holz versehene Außenkamin zu sehen. Der Gesamtschaden wurde am Sonntagabend auf 900.000 Euro geschätzt. Die Kripo will einige Details ermitteln und dann den Fall an die Staatsanwaltschaft abgeben.