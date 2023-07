Mittwochabend am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße: Es brennt auf Station B1 im ersten Geschoss der Klinik in Landau. Die Feuerwehr rückt mit 50 Mann an. Der Zimmerbrand ist eine Übung, niemand ist verletzt.

Um möglichst realitätsnah zu trainieren, wurde ein Zimmer im Krankenhaus vernebelt. Während sich die Feuerwehr auf das Löschen des Brandes konzentrierte, nutzte die Klinik die Übung, um die eigenen Alarmierungsprozesse im Fall eines Feuers zu testen. Zuvor waren das Personal sowie die Patienten informiert worden. Alles verlief reibungslos, wie der Geschäftsführer des Klinikums, Guido Gehendges, und der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Landau, Dirk Hargesheimer, am Ende bilanzierten. Übungen dieser Art werden regelmäßig anberaumt. Laut Hargesheimer ist das auch wichtig, denn dadurch gewinnt die Wehr Ortskenntnis und verbessert das Zusammenspiel zwischen Krankenhauspersonal und Einsatzkräften, „was etwa im Fall einer schnellen Evakuierung oder Räumung enorm wichtig ist“.