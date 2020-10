Ein Abfallcontainer für Verpackungsmaterialien in der Nähe eines Hotels oberhalb von St. Martin geriet am Samstag gegen 20.30 Uhr in Brand. Der Feuerwehr gelang es relativ rasch, das Feuer zu löschen. Zuvor hatte bereits das Küchenpersonal mit Löschen begonnen und so die Ausbreitung des Brandes verzögert. Die Ursache für den Brand ist bisher unbekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte laut Feuerwehr noch nicht festgestellt werden. Im Einsatz waren 20 Feuerwehrleute aus St. Martin, Maikammer und Edenkoben.