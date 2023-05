Der Brand des Hauses in der Weißenburger Straße am späten Dienstagabend, 9. Mai, wurde wohl durch Fahrlässigkeit ausgelöst. Das teilen die Landauer Kripo und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Der Brand ist in einem Zimmer im Obergeschoss im Bereich des Bettes ausgebrochen. Der Bewohner versuchte, das Feuer zu löschen und hat sich dabei verletzt. Er wurde vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. Deshalb korrigieren die Behörden die Zahl der Verletzten von einer auf zwei Personen nach oben. Genauere Angaben zur Brandursache können die Ermittler derzeit noch nicht machen, sagt Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Wie berichtet, waren in dem Haus auch die Landauer Wohnungen und Beratungsräume der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe untergebracht. Die Leiterin Ulrike Bischoff hatte in der vergangenen Woche bereits um Spenden gebeten – Wohnraum für die dort untergebrachten sechs Personen, die bei dem Brand ihren Besitz verloren haben, und Geld seien sehr willkommen.

Spendenkonto



Das Spendenkonto des Fördervereins der Aidshilfe Landau ist bei der Sparkasse Südpfalz. IBAN: DE02 5485 0010 0035 0549 56.