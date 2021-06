Die Fete de la Musique ist in Landau am Montagnachmittag angerollt. An einigen Punkten in der Innenstadt sind um 16 Uhr bereits ein paar Musiker auf den Straßen. Auf dem Rathausplatz spielt ein Gitarrist, im südlichen Teil der Fußgängerzone wartet der Landauer Jeffrey Deubler auf Mitstreiter. Und an der Ecke Gerber-/Kronstraße ist eine Besonderheit: Sergey Badalov aus Kaiserslautern spielt auf seinem Flügel. Er habe gerade wenige Aufträge, berichtet der junge Mann, der in Weißrussland und Polen Komposition und Musikwissenschaft studierte. Über das Internet habe er von der Fete de la Musique in Landau erfahren, also sei er mit seinem Flügel gekommen. Das Instrument könne leicht transportiert werden. „Das ist keine große Herausforderung“, sagt Badalov. Der Gewinner verschiedener Kompositionswettbewerbe – darunter: der Sunriver-Price (China), 15 Minutes of Fame (USA) oder der die Komponisten-Akademie in Tschaikovsky in Russland – hofft darauf, dass der normale Kulturbetrieb bald wieder weitergeht. Kontakt: www.golden-event-piano.eu.