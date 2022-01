Die Sanierungsarbeiten an der Festungsmauer im südlichen Teil des Landauer Ostparks sind abgeschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt wurden in dreieinhalb Monaten rund 150 Quadratmeter Mauerfläche saniert. Die historische Mauer besteht aus zwei Schalen, von denen die vordere jetzt komplett abgebaut und wieder neu aufgebaut wurde. Dabei wurden die Steine einzeln nummeriert, sodass sie möglichst wieder an dieselbe Stelle gesetzt werden konnten, an der sie zuvor gesessen hatten. Außerdem sollen künftig Metallanker für mehr Stabilität sorgen, die teilweise fehlenden Steine und Abdeckplatten wurden ergänzt und die Mauer erhielt im Mittelteil ein Fundament, um sie stabiler zu machen.

Die Mauer wurde im Zuge der Neugestaltung des Ostparks saniert. Das Projekt wird laut Stadt rund 4,9 Millionen Euro kosten. Hauptkostenpunkt ist die Sanierung des Schwanenweihers.