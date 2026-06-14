Der Festungsbauverein „Les amis de Vauban“ feiert am Samstag, 20. Juni, 15 bis 19 Uhr, sein 15-jähriges Bestehen mit einem Jubiläums-Sommerfest an der Lunette 41 im Savoyenpark. Seit der Gründung im Jahr 2011 engagiert sich der Verein mit Führungen, Veranstaltungen und zahlreichen ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen für den Erhalt und die Vermittlung der Landauer Festungsgeschichte. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik des Bluesorchesters „Playtime“, einer Ausstellung zu 15 Jahren Vereinsarbeit, Kinderaktionen sowie Schnupperführungen durch die unterirdischen Gänge der Lunette 41.

Auch am Sonntag, 21. Juni, ist an der Lunette 41 einiges geboten: Im Rahmen der Fête de la Musique wird die historische Anlage erneut zur Open-Air-Bühne mit Auftritten des Kneipenchors Landau, Susanne Cambeis am Akkordeon, „Playtime“ sowie „Jack’n’Jack“. Für Essen, Getränke und Souvenirs ist an beiden Tagen gesorgt, der Eintritt ist frei.