Um allen Interessierten einen Ein- und Ausblick in laufende und kommende Aktivitäten zu bieten, lädt der Festungsbauverein Landau – Les amis de Vauban zum Saisonstart am Samstag, 2. April, ab 10 Uhr auf die Lunette 41 ein. Der Verein bietet auch eine Kurzführung in den Untergrund an. Außerdem wird die alljährliche Frühjahrsputz-, Aufräum- und (neu!) Pflanzaktion durchgezogen. Tatkräftige Unterstützung ist willkommen. Um Anmeldung unter info@festungsbauverein.de wird gebeten. Die Samstagsführungen in den Landauer Untergrund haben bereits am 26. März wieder begonnen, um auch weiterhin Einheimischen und Gästen Gelegenheit zu bieten, die unterirdischen Gänge der Lunette 41 zu besichtigen und mehr über die historischen Hintergründe der Vauban-Festung zu erfahren.