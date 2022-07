Die Ortsgemeinde Leinsweiler feiert von Freitag bis Sonntag ihr traditionelles Dorffest, wenn auch in einer kleineren Version. Eröffnet wird der Leinsweiler Sommer von der neu gekrönten Weinprinzessin Paula Schimpf am Freitag um 18 Uhr im Weingut Gunter Stübinger. Bereichert wird das Fest mit Livemusik am Samstag und Sonntag in den Weingütern Gunter Stübinger und Peter Stübinger. In beiden Betrieben sind für kulinarische Köstlichkeiten gesorgt. Von Freitag bis Sonntag steht zudem ein Crepes-Stand am Rathaus. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem traditionellen Weißwurstessen, das vom Sportverein Eschbach organisiert wird. Der Erlös geht an die Sportjugend. Ab 10.30 Uhr gibt es einen Mundart-Gottesdienst mit dem Projektchor vom Gesangverein Leinsweiler im Garten am Hotel Castell. Von 13 bis 17 Uhr gibt es unter den Rathaus-Arkaden Kinderschminken. Ortsbürgermeister Thomas Stübinger weist darauf hin, dass von Donnerstag bis Montag, 18. Juli, die Trifelsstraße wegen der Festtage im unteren Bereich am Rathaus für den Verkehr gesperrt ist. Die Umleitung erfolge über die Straßen Am Hasensprung und Slevogtstraße.