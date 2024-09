In Godramstein beginnen die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Grundsteinlegung der Protestantischen Kirche.

Am Sonntag, 15. September, gibt es zum Auftakt einen Festgottesdienst mit Oberkirchenrat Markus Jäckle. Darauf hat Pfarrerin Eva Weißmann hingewiesen. Musikalisch wirkt der Protestantische Kirchenchor unter Leitung von Thomas Leiner mit. Letzterer spielt auch die Orgel. Im Anschluss gibt es einen Kirchenumtrunk.

Am Sonntag, 6. Oktober, schließt sich an den 10 Uhr-Gottesdienst eine Vernissage zur Gedächtnisausstellung anlässlich des 50. Todestags des Malers Adolf Kessler an. Diese ist bis 20. Oktober täglich von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Freitag, 25. Oktober, gibt es ab 19 Uhr eine Biblische Weinprobe mit Kultur- & Weinbotschafter Gerhard Moser. Am Sonntag, 10. November, 18 Uhr ist ein Festkonzert mit dem Protestantischen Kirchenchor Godramstein unter Leitung von Thomas Leiner und Musik aus unterschiedlichen Epochen angesetzt. Am Sonntag, 8. Dezember, beendet ein Adventskonzert ab 18 Uhr mit dem Ökumenischen Flötenkreis Godramstein unter Leitung von Martina Liebertseder das Festprogramm.