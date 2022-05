Mit einer Festmeile auf dem Wirtschaftsweg zwischen den beiden Gemeinden erinnern Klein- und Großfischlingen anlässlich ihrer 1250-Jahr-Feier an ihre gemeinsame Geschichte. Am Sonntag von 11 und 17 Uhr laden zwischen den Weingütern Joachim Spiegel und Geißert Sitzgelegenheiten, Stehtische und mit Blumen geschmückte Tafeln im Feld zum Verweilen ein. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein reichhaltiges Essens- und Getränkeangebot der zahlreichen Vereine und Winzer freuen. Die Gemeinderäte verkaufen Festgläser, mit denen am Stand der Kleinfischlinger Winzer die Festweine probiert werden können. Auch an die Kinder wird gedacht: Sie dürfen sich auf ein Karussell, Schiffsschaukeln, eine Dartsbude, eine Spielstation, Süßigkeiten und eine Zaubervorführung freuen.

Die Besucher werden gebeten, eigenes Geschirr und Besteck mitzubringen. Bei schlechter Wettervorhersage wird das Fest um eine Woche verschoben. Aktuelle Infos gibt es auf Facebook und Instagram sowie auf den beiden Gemeindehomepages www.grossfischlingen.de und www.kleinfischlingen.de.