Auf der Rückfahrt vom Festival Nature One sind auf der A65-Raststätte Pfälzer Weinstraße West mehrere Insassen eines Reisebusses mit Drogen erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, saßen in dem Bus 36 junge Erwachsene aus dem Raum Freiburg. Als einer der Reisenden, die sich auf dem Spielplatz der Raststätte aufhielten, die Polizisten sah, versteckte er einen Beutel. Den Beamten blieb das nicht verborgen. Bei einer Kontrolle entdeckten sie bei der Person ein Tütchen mit weißem Pulver, das sich schnell als Kokain herausstellte. Weil bei einem weiteren Festival-Rückkehrer eine kleine Menge Amphetamin gefunden wurde, durchsuchten zahlreiche Einsatzkräfte samt Rauschgiftsuchhund alle Fahrgäste systematisch. Bei drei weiteren wurden schließlich kleine Mengen an Betäubungsmitteln gefunden. Insgesamt wurden 10,3 Gramm Amphetamin, 2,3 Gramm Kokain, zwei Tabletten des Psychedelikums 2C-B sowie eine Tablette Ecstasy sichergestellt. Gegen die Beschuldigten wurden Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gestellt.