Die Restaurierungsarbeiten an der Orgel der Protestantischen Kirche Freimersheim wurden zwar bereits vor drei Monaten abgeschlossen. Doch wegen Corona wurde der Festgottesdienst dazu erst auf jetzt terminiert. Für Freitag, 18 Uhr, laden das Presbyterium und Pfarrerin Elke Wedler-Krüger in die Kirche ein. Die Predigt hält Dekan Andreas Rummel. Im Anschluss stellt Orgelsachverständiger em. Gero Kaleschke die Orgel in Klangbeispielen und Literatur vor. Danach gibt es einen Umtrunk.