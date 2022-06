Die restaurierte historische Orgel in der Protestantischen Kirche Klingen wird am Sonntag um 10 Uhr bei einem Festgottesdienst wieder in Dienst gestellt. Das Presbyterium wollte den freudigen Anlass bereits im Januar feiern, musste die Veranstaltung aber wegen der Pandemie absagen. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Umtrunk, und die Orgel wird vorgestellt.