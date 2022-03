Die protestantische Stiftskirchengemeinde Landau bietet in ökumenischer Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde Hl. Augustinus Landau ab sofort eine feste Sprechstunde für Geflüchtete im Gemeindehaus der Stiftskirche in Landau an, Johannes-Bader-Platz/Stiftsplatz 9) an. Jeden Freitag stehen von 14 bis 16 Uhr Ärztinnen und Ärzte ehrenamtlich für Fragen und Behandlung von Erwachsenen und Kindern zur Verfügung. Es gehe beispielsweise um Wundversorgung, Fragen zu Impfungen, Medikamentenversorgung, Sichtung und Organisation von Therapien chronisch kranker Patienten, Hilfestellung zur Weiterleitung bei spezifisch notwendigen Behandlungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Anmeldungen sind nicht erforderlich.