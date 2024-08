Die Protestantische Kirchengemeinde Barbelroth feiert in Kürze den 50. Jahrestag von Kirchturm und Glocken. Am kommenden Sonntag, 18. August, steht das große Jubiläumsfest an: Um 11 Uhr beginnt in der Kirche der Festgottesdienst, in dem unter anderem Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald an der Orgel, der Posaunenchor der Evangelischen Stadtmission sowie der Landauer Dekan Volker Janke als Fest-Prediger mitwirken. Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde zu einem bunten Fest um den Kirchturm ein – mit Mittagessen und Kaffee, Bratwürsten und Ausschank, Stationentheater, Kinderprogramm und mehr. Den Abschluss bildet ab 20 Uhr ein gemeinsames Jungscharlieder-Singen am Lagerfeuer.