Am kommenden Wochenende, am 18. und 19. Mai, lädt das Pfälzer Bioland Weingut Stefan Kuntz in Mörzheim zum dritten jährliche Alpaka-Schurfest ein. Besucher können sich auf traditionelles Handwerk, regionale Kulinarik und Weinverkostungen freuen.

Die Gäste haben auch die Möglichkeit handwerkliche Vorführungen hautnah mitzuerleben und an Ständen zu stöbern, teilt das Weingut mit. Dort wird von Korbwaren bis Töpferkunst alles geboten. Es kann dabei auch selbst Hand angelegt werden in der Töpferwerkstatt und auch in dem Spinntreff, in dem selbst Wolle verarbeitet werden kann. Darüber hinaus können Gäste auch den Schulbauernhof besichtigen, der den ganzen Sommer über hunderten Kindern aus Schulen und anderen sozialen Einrichtungen einen Raum bietet, etwas über Landwirtschaft und Tierpflege zu lernen. rhp