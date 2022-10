Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Der neue Wein wird auf dem Landauer Rathausplatz gefeiert. Diesmal geht es aber auch ums Energiesparen.

Die Corona-Pause ist vorbei, das Fest des Federweißen wird von Donnerstag bis Sonntag wieder in der Landauer Innenstadt steigen. Zwei Jahre lang war Pause, der Pandemie wegen. Die Stadtverwaltung erwartet an den vier Tagen rund 100.000 Festbesucher. Und sie erwartet ein klassisches Fest.

Die Festwirte werden in sechs Weinkojen ausschließlich Weine von Landauer Winzern anbieten, sagt Tourismusdezernent Jochen Silbernagel (FDP). Ebenfalls vertreten sei ein Wein- und Sektpavillon mit Spitzenerzeugnissen aus Landau, denn längst werde auf dem Federweißenfest nicht mehr nur ausschließlich Federweißer getrunken. Ergänzt werde der Weinausschank durch über 30 Imbiss- und Spezialitätenstände. Dort gebe es neben typischen Pfälzer Spezialitäten wie Zwiebelkuchen, Flammkuchen, „Keschde“ und Dampfnudeln auch ein breites Angebot an ausgefalleneren Speisen. Für Volksfeststimmung sorgt die musikalische Begleitung, die – anders als beispielsweise beim Landauer Sommer – bewusst traditionell ausfallen solle.

So soll Energie gespart werden

Doch in diesem Jahr ist natürlich der Ukraine-Krieg und damit verbunden die Energie-Krise durch die Teilstopps russischer Gaslieferungen in aller Munde. Wie will die Verwaltung denn Energie sparen? Die Beleuchtung auf dem Fest des Federweißen solle so spät wie möglich angeschaltet werden, es gebe nur eine reduzierte Bühnenbeleuchtung und weder Heizungen noch warmes Wasser in den Toilettenanlagen. In den Weinkojen komme eine moderne LED-Beleuchtung zum Einsatz, erläutert die Verwaltung in ihrer Mitteilung. „Wir wollen unsere Feste in Landau weiter feiern – schon, um den Menschen etwas zu geben, um sich von ihren Sorgen und Nöten abzulenken“, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). „Klar ist aber auch: Das kann nur gelingen, wenn wir auch bei unseren städtischen Veranstaltungen Energie einsparen. Das tun wir konsequent, auch bereits beim Herbstmarkt und jetzt wieder beim Fest des Federweißen.“

Weitere Aktionen geplant

Flankiert wird das Fest aber auch durch traditionelle Höhepunkte und weitere Aktionen. So wird am Donnerstag, 20 Uhr, das Fest offiziell eröffnet mit der Krönung der Landauer Weinhoheit. Das Amt ist in diesem Jahr für alle Geschlechter geöffnet worden – ob es von einer Frau, einem Mann oder gar einem Paar bekleidet werden wird, ist im Vorfeld noch nicht zu erfahren. Gekrönt wird die Weinhoheit von der am Freitag in Neustadt gekrönten Pfälzischen Weinkönigen Lea Baßler im Beisein von Hirsch.

Am letzten Tag des Fests wird es auch wie gewohnt einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geben. Zudem, man mag es ahnen, wird der Landauer Wochenmarkt am Samstag nicht auf dem Rathausplatz, sondern auf dem Alten Messplatz seine Stände aufschlagen.

Öffnungszeiten

Das Fest des Federweißen ist am Donnerstag von 12 bis 24 Uhr, am Freitag und Samstag von 11 Uhr bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.